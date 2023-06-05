Трусова и Щербакова не включены в состав сборной России на сезон-2023/24

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

В список вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева.

В утвержденном составе отсутствуют Александра Трусова и Анна Щербакова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

19-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании и победительницей командного чемпионата мира (2021) .

Полный список состава сборной России на сезон-2023/24

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделина Петросян, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Софья Тютюнина/ Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Петр Дрозд.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/ Матвей Янченков.

Резерв: Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Юлия Артемьева/Михаил Брюханов, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович.