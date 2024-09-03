Трусова-Игнатова вошла в предварительный состав сборной России на контрольные прокаты в сентябре

Сегодня, 14:01
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный состав национальной команды для участия в контрольных прокатах в сентябре.
В состав сборной вошла серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова. Она подписана как Александра Трусова-Игнатова. 17 августа фигуристка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, который также вошел в предварительный состав.
Состав сборной России на контрольные прокаты в сентябре
Женщины:
Софья Акатьева, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Александра Трусова-Игнатова, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Мужчины:
Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко.