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Фигурное катание

Сегодня, 18:20

Трусова исполнила четверной лутц

Сергей Разин
корреспондент
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала видео с исполнением четверного лутца.

«Как и обещала», — написала Трусова в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Трусова тренируется в основной группе академии Евгения Плющенко.

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

В последний раз Трусова участвовала в соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.

14 июля Трусова заявила, что планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

Александра Трусова
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