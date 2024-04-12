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Фигурное катание

Сегодня, 21:41

Трусова: «Сейчас нравится катать смысловые номера, которые показывают душу»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова оценила свое выступление в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Я переживаю одинаково любой выход на лед, что на шоу, что на соревнованиях это должно быть на максимум. Атмосфера? Очень хорошая поддержка, всех своих болельщиков обожаю.

Зажигательные номера или лирика? Лирика мне очень нравится, сейчас мне вообще нравится катать смысловые номера, которые показывают частичку моей души. Но я не выбираю репертуар — привыкла, что организаторы шоу говорят, что катать», — сказала Трусова.

19-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр-2024. В 2021 году фигуристка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. Сезон-2023/24 спортсменкой был пропущен.

Фигурное катание
Александра Трусова
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