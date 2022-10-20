«Трусова на Олимпиаде сделала все что могла, но Щербакова тоже сделала максимум». Мнение олимпийского чемпиона

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист и тренер Артур Дмитриев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты Александры Трусовой.

— Самостоятельные люди в спорте добиваются успеха? Или в фигурном катании не так?

— По-разному бывает. Кто-то добивается, а другим чего-то не хватает. Вот Трусовой на данном этапе немного не хватило. Хотя на Олимпиаде она сделала все что могла. Больше она сделать на тот момент не могла, она молодец. Но Щербакова тоже сделала максимум. Не говорю о Валиевой. Она каталась блестяще до того момента на Олимпиаде, —заключил Дмитриев.

Полностью интервью с Артуром Дмитриевым-старшим читайте здесь.