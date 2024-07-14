Трусова назвала дату свадьбы с фигуристом Игнатовым

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова на VK Fest сообщила, что ее свадьба с фигуристом Макаром Игнатовым состоится 17 августа.

Спортсмены появились на мероприятии в парных футболках: на спине Трусовой было написано число «17», а у Игнатова — «08».

Александра Трусова и Макар Игнатов на VK Fest.

17 июня Игнатов опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

15 июля двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру. В последний раз она участвовала в турнирах в ноябре 2022 года и тогда, на пятом этапе «Гран-при России», заняла второе место.

На счету 20-летней фигуристки, помимо серебряной медали Олимпиады в Пекине, также бронза чемпионата мира 2021 года, серебро (2022) и бронза (2020) чемпионата Европы. 24-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.