Трусова назвала лучшего фигуриста сезона

Александра Трусова по просьбе корреспондента «СЭ» назвала лучшего фигуриста сезона в России.

— Марк, — одним словом ответила Трусова на вопрос, очевидно, имея в виду Кондратюка.

Отметим, что Трусова до 23:15 раздавала автографы поклонникам на «ВТБ-Арене» после шоу Евгения Плющенко. Несмотря на то, что организаторы и стюарды предлагали Александре завершить сессию после того, как закончились «красные чеки» (тех, кто купил продукцию в фирменном магазине), Трусова осталась и раздала карточки с автографами всем желавшим.

В шоу 9 апреля Трусова сделала чисто все пять прыжковых элементов.