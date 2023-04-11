Трусова не прыгнула четверной лутц на шоу в Кемерово. Видео

Трусова не прыгнула четверной лутц на шоу в Кемерово

Российская фигуристка Александра Трусова не стала прыгать четверной лутц на шоу Евгения Плющенко в Кемерово. Серебряная призерка Олимпиады ограничилась каскадом тройной лутц + тройной тулуп, который сделала чисто.

На первых шоу в турне Трусова делала чистый четверной лутц, но в Москве отказалась от прыжка. Яна Рудковская объявила, что это сделано из-за маленьких размеров площадки, «а обвинят все» ее.

Однако в Кемерово дополнительных декораций на льду не было.

На предыдущем шоу в Москве Трусова сделала чисто все прыжковые элементы.