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Фигурное катание

Сегодня, 17:45

Трусова официально сменила фамилию на Игнатова

Алина Савинова
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова официально сменила фамилию после свадьбы с Макаром Игнатовым.

Спортсмены поженились 17 августа во Дворце бракосочетания в Барвихе. Во вторник, 3 сентября, в данные Трусовой на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) были внесены изменения — ее официально зарегистрировали под фамилией Игнатова.

Данные Александры Трусовой на сайте ФНС.

Ранее фигуристка заявила, что задумывается над материнством и хочет родить троих детей мужу.

В июле стало известно, что 20-летняя Трусова возобновила тренировки. Она вошла в предварительный состав сборной России на контрольные прокаты в сентябре. Последний раз спортсменка участвовала в турнирах в 2022 году.

Фигурное катание
Александра Трусова
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