Трусова осенью проведет мастер-класс в Мексике

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Российская фигуристка Александра Трусова проведет мастер-класс Керетаро (Мексика). Об этом девушка рассказала в соцсетях.
«Всем привет! У меня для вас потрясающие новости! Увидимся в Керетаро, Мексика, на невероятном семинаре! Приготовьтесь! Не могу дождаться, когда увижу вас всех там», — говорится в сообщении.
Семинар запланирован на 6-8 сентября 2023 года.
Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.