Трусова осенью проведет мастер-класс в Мексике

Российская фигуристка Александра Трусова проведет мастер-класс Керетаро (Мексика). Об этом девушка рассказала в соцсетях.

«Всем привет! У меня для вас потрясающие новости! Увидимся в Керетаро, Мексика, на невероятном семинаре! Приготовьтесь! Не могу дождаться, когда увижу вас всех там», — говорится в сообщении.

Семинар запланирован на 6-8 сентября 2023 года.