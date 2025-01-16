Трусова отреагировала на сообщения о своей беременности: «Мне скоро понадобится психиатр»

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) отреагировала на информацию о своей беременности.

«Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается», — говорится в фоновой озвучке ролика, который опубликовала фигуристка в соцсетях.

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.

Как сообщал Super.ru, Трусова должна родить в июле 2025 года. Источник из клиники рассказал, девушка чувствует себя хорошо, не испытывает токсикоза и проходит все необходимые обследования по назначению врача.