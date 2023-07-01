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Фигурное катание

Сегодня, 16:30

Трусова победила в дебютной игре по петанку

Отдел спорта «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова выиграла матч у тренера по петанку со счетом 5:2 на Дне Московского спорта, передает корреспондент «СЭ» Галина Завалунова с места событий.

Цель игры заключается в том, что игроки двух команд по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе поставить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром — кошонетом.

За час до игры Трусова выступила на льду арены «Лужники» с номером под собственную песню.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр. Спортсменка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.

Фигурное катание
Александра Трусова
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