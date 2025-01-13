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Фигурное катание

Сегодня, 18:15

Трусова поменяла формат участия в шоу из-за беременности

Константин Белов
Корреспондент
Александра Трусова-Игнатова.
Фото Евгения Дубовицкая
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Как стало известно «СЭ», фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка. Об этом «СЭ» сообщили три не связанных друг с другом источника.

Ранее на нескольких шоу Игнатова не исполняла прыжки, бывшие ее визитной карточкой, в том числе на шоу в Москве. Кроме того, Александра не полетела на шоу Евгения Плющенко в Баку, где ее заменила Алена Косторная. Официально это объяснялось «медицинскими показаниями».

Александра Трусова-Игнатова. Трусова в положении. Фигуристка изменила формат выступлений в шоу из-за беременности

В августе чемпионка России вышла замуж за вице-чемпиона России Макара Игнатова. В начале сезона она выступила на контрольных прокатах сборной России, тогда обсуждалось ее возвращение в спорт. Однако позже сама Трусова намекнула, что на соревнованиях ждать ее не стоит.

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Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
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