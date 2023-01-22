Трусова посетила Кубок Первого канала

Призер Олимпийских игр Александра Трусова пришла в качестве зрителя на Кубок Первого канала. В начале производной программы пар она стояла рядом с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком и наблюдала за выступлениями.

Официально Трусова не принимает участие в соревновании согласно регламенту. Ранее она снялась с чемпионата России по болезни. Ходили слухи о конфликте фигуристки с Первым каналом, но информация не подтверждалась.

На турнире соревнуются команды Алины Загитовой — «Красная машина» и Камилы Валиевой — «Нас не догонят».