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Фигурное катание

Сегодня, 16:54

Трусова посетила Кубок Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Призер Олимпийских игр Александра Трусова пришла в качестве зрителя на Кубок Первого канала. В начале производной программы пар она стояла рядом с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком и наблюдала за выступлениями.
Официально Трусова не принимает участие в соревновании согласно регламенту. Ранее она снялась с чемпионата России по болезни. Ходили слухи о конфликте фигуристки с Первым каналом, но информация не подтверждалась.

На турнире соревнуются команды Алины Загитовой — «Красная машина» и Камилы Валиевой — «Нас не догонят».

Фигурное катание
Александра Трусова
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