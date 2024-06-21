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Фигурное катание

Сегодня, 15:45

Трусова поздравила жениха Игнатова с днем рождения

Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова поздравила своего жениха Макара Игнатова с днем рождения. В пятницу, 21 июня, фигуристу исполнилось 24 года.

«С днем рождения. Спасибо за то, что ты есть! Я тебя очень люблю!» — написала спортсменка.

Игнатов сделал предложение Трусовой на прошлой неделе. В понедельник, 17 июня, Игнатов опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

Фигурное катание
Александра Трусова
Макар Игнатов
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