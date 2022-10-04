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Фигурное катание

Сегодня, 11:33

Трусова продолжит представлять «Хрустальный», несмотря на уход из группы Тутберидзе

Алина Савинова
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова продолжит представлять отделение «Хрустальный» после ухода от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Тренироваться Саша будет у Соколовской, но представлять она продолжит отделение «Хрустальный», поскольку обратилась с заявлением позднее установленного срока так называемого трансферного окна», — приводит ТАСС слова пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольги Ермолиной.

В сезоне-2020/21 спортсменка занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.

1 октября стало известно, что 18-летняя фигуристка прекратила работу с Тутберидзе. 3 октября в ФФККР подтвердили подачу Трусовой заявление о переходе к Соколовской.

Источник: https://tass.ru/sport/15947207?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Фигурное катание
Александра Трусова
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В ФФККР подтвердили подачу Трусовой заявления о переходе к Соколовской

Тарасова: «Трусова продолжить представлять «Хрустальный»? Саша выросла там. Все нормально»