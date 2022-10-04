Трусова продолжит представлять «Хрустальный», несмотря на уход из группы Тутберидзе

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова продолжит представлять отделение «Хрустальный» после ухода от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Тренироваться Саша будет у Соколовской, но представлять она продолжит отделение «Хрустальный», поскольку обратилась с заявлением позднее установленного срока так называемого трансферного окна», — приводит ТАСС слова пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольги Ермолиной.

В сезоне-2020/21 спортсменка занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.

1 октября стало известно, что 18-летняя фигуристка прекратила работу с Тутберидзе. 3 октября в ФФККР подтвердили подачу Трусовой заявление о переходе к Соколовской.