Трусова проведет мастер-классы в Мексике

Фигуристка Александра Трусова объявила, что проведет мастер-классы в Мексике.

Они состоятся в двух городах: в Толуке — с 30 августа по 1 сентября и в Гуанахуато — с 3 по 5 сентября.

«Уже совсем скоро я снова приеду в Мексику, на этот раз я посещу два города и проведу для вас мастер-класс», — написала Трусова в социальных сетях.

Напомним, ранее спортсменка сообщила о желании принять участие в контрольных прокатах сборной России. Они состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы. В последний раз Трусова участвовала в турнирах в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.