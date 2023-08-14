Трусова рассказала, чем группа Соколовской отличается от команд Тутберидзе и Плющенко

Сегодня, 13:34
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, чем группа тренера Светланы Соколовской отличается от групп Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
«Тут какая-то особенная атмосфера. Все как семья. У меня такого не было, что все спортсмены относятся друг к другу [хорошо], поддерживают друг друга. И тренеры ведут себя так же. Необычно», — рассказала Трусова во время документального фильма «Один на один».
19-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады, бронзовым призером чемпионата мира в женском одиночном катании.
Трусова перед сезоном-2022/23 покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской.