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Фигурное катание

Сегодня, 16:52

Трусова рассказала, что она не придерживается правильного питания

Виктория Кравченко
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем весе и питании. Она также призналась, что не пьет кофе из-за головных болей из-за напитка.

«Правильное питание? Прям правильно я не питаюсь. Относительно, наверное, просто людей я питалась правильно, когда готовилась к Олимпиаде. И когда вес скакал. Сейчас стоп-продуктов нет. Когда готовилась к Олимпиаде, у меня не было прям запрета на них, я их просто ела очень редко: я очень люблю булки. Я не люблю ни бургеры, ни картошку фри, ни какой-то там фастфуд, но очень люблю булки — самые обычные: с сахаром, с маком и вообще без всего. Кофе пью очень редко, вообще не очень люблю. И от него всегда болит голова», — заявила Трусова в эфире ютуб-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

В сентябре 19-летняя спортсменка проведет мастер-класс в Мексике.

Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Фигурное катание
Александра Трусова
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