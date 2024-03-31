Трусова рассказала, что Тутберидзе приняла участие в постановке ее новой программы

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поучаствовала в постановке ее новой программы.

19-летняя фигуристка принимает участие в весеннем туре ледовых шоу Тутберидзе, в рамках которого показала две новые программы — на музыку хард-рок группы AC/DC и песню певицы Максим. В весеннем туре Тутберидзе «Чемпионы на льду» Трусова заменила дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил Камилу Валиеву.

«Рок — (поставили) Даниил Маркович и Этери Георгиевна, «Отпускаю» — Никита Михайлов», — приводит РИА Новости слова Трусовой.

Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Фигуристка тренировалась под руководством Тутберидзе с 2016 по 2020 год, после чего присоединилась к «Ангелам Плющенко». Через год спортсменка вернулась в «Хрустальный», однако в октябре 2022 года во второй раз ушла от Тутберидзе, перейдя к Светлане Соколовской. Летом 2023 года Трусова приостановила тренировки в ЦСКА.