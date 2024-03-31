Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

31 марта, 16:19

Трусова рассказала, что Тутберидзе приняла участие в постановке ее новой программы

Алина Савинова
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поучаствовала в постановке ее новой программы.

19-летняя фигуристка принимает участие в весеннем туре ледовых шоу Тутберидзе, в рамках которого показала две новые программы — на музыку хард-рок группы AC/DC и песню певицы Максим. В весеннем туре Тутберидзе «Чемпионы на льду» Трусова заменила дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил Камилу Валиеву.

«Рок — (поставили) Даниил Маркович и Этери Георгиевна, «Отпускаю» — Никита Михайлов», — приводит РИА Новости слова Трусовой.

Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Фигуристка тренировалась под руководством Тутберидзе с 2016 по 2020 год, после чего присоединилась к «Ангелам Плющенко». Через год спортсменка вернулась в «Хрустальный», однако в октябре 2022 года во второй раз ушла от Тутберидзе, перейдя к Светлане Соколовской. Летом 2023 года Трусова приостановила тренировки в ЦСКА.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Александра Трусова
Этери Тутберидзе
2
0
Читайте также
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух — о смерти Дубинской: «Последние годы сильно болела, но продолжала заряжать всех своей энергией»

РУСАДА не включило в новые пулы допинг-тестирования Туктамышеву