Трусова — о своей дебютной песне: «Мне предложили записать, для меня это было удивлением»

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, почему решилась на запись собственного трека.

«Мне предложили записать, это для меня было удивлением. Я очень не люблю свой голос. Никогда не хотела, чтобы при мне слушали мои интервью. Да и сама тоже слушала редко, только если надо было проверить. Поэтому записывать и потом слушать песню мне было сложно. Мы занимались пять дней по два часа, и в итоге получилось записать трек. Сначала меня учили вокалу, а потом отрабатывали уже конкретно эту песню. Потом, в перерыве между отпуском и сборами, я записала клип. Решение было принято очень быстро. Времени было мало. Я спрашивала: «Как мы все успеем?». Мне отвечали: «Успеем». В итоге записывали ночью — в тот день я спала всего один час», — приводит Sport24 слова Трусовой.

В день своего 19-летия, 23 июня, фигуристка представила песню под названием «Два крыла» и клип на нее.

Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.