Трусова рассказала о первом разговоре с Кондратюком

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк рассказали, как состоялся их первый совместный разговор.

«Я могу про первый разговор с Марком рассказать. Мы были на сборах в Кисловодске и приехали раньше, чем Марк с командой. Из-за карантина там было все закрыто — только лед и номер. Мы были там два месяца, и я подготовилась, потому что я ем определенную еду и определенные сладости. Поэтому у меня все было с собой. А некоторые пытались решить проблему на месте. В итоге стояли мы около одного рабочего автомата с конфетами, а он принимал только наличку. Естественно, налички ни у кого нет. Стоит Артем Ковалев — единственный, кто нашел какую-то наличку. Но он никак не мог там ничего купить, купюру не принимал автомат. А Артем очень хотел шоколадку. Подходит Марк и говорит: «А я с собой взял 50 плиток шоколада...». На что я ему ответила, что я взяла 50 упаковок мармелада», — приводит слова Трусовой Sport24.

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).