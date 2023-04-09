Трусова о шоу Плющенко: «Мы хотели сделать что-то уникальное, чем-то отличаться»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о подготовке к выступлению в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

— Как долго вы к этому готовились?

— Три месяца. Мы хотели сделать что-то уникальное, чем-то отличаться. Есть замечательные шоу и у Ильи Авербуха, и у других фигуристов. Но мы хотели сделать что-то уникальное.

— Саша, вы поступили на журфак, решили стать нашими коллегами?

— Тяжело об этом говорить. Мне кажется, пока нет. Все, что обсуждают — это сплетни. Они сфотографировали меня и обсуждают. Мне не нравится, когда так делают.