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Сегодня, 20:42

Трусова рассказала о съемках под водой для шоу Плющенко

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова рассказала о том, как снималась под водой для шоу Евгения Плющенко.

«У меня была в планах идея сделать подводную съемку. Но я откладывала, а потом Яна Александровна сказала, что такие съемки буду. Мне понравилось, решили сниматься. Оказалось сложнее, чем я думала. Особенно поначалу. Мне сделали макияж, сказали не трогать лицо. Я вынырнула, волосы туда-сюда, но визажистка сказала, что вроде бы нормально. Снимали три часа для афиши. Результат понравился. Довольна», — сказала Трусова.

Фигурное катание
Александра Трусова
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