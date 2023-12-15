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Фигурное катание

Сегодня, 15:14

Трусова рассказала, почему в хоккей играть сложнее, чем выступать в фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова поделилась ощущениями от игры в хоккей против легенд футбольного «Локомотива».

— Какие ощущения от игры в хоккей?

— Хорошие.

— Скорости не такие, как в фигурном катании, жестче.

— Ну они более профессиональные, быстрее у меня забирают шайбу.

— Насколько сложно было готовиться?

— Я не готовилась, у меня сегодня выступление, сейчас сниму это и пойду кататься.

— Что сложнее, футбол или фигурное катание?

— Мне хоккей (смеется)

— Первый раз сегодня играете в хоккей?

— Нет, я с папой играла.

Александра Трусова
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