Трусова сделала чистый лутц на шоу Плющенко с третьей попытки

Российская фигуристка Александра Трусова сделала несколько прыжков во время заключительного шоу Евгения Плющенко в сезоне в Кондопоге, однако тройной лутц получился у нее не сразу, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

В первом номере в роли Русалочки Трусова сделала лишь двойной прыжок, во второй в совместном номере с Марком Кондратюком ошиблась на выезде.

Третья попытка в каскаде с тройным тулупом в рамках номера под Сергея Рахманинова удалась чисто. Также Трусова на шоу сделала два двойных акселя.