Трусова сообщила, что примет участие в шоу Плющенко в Пекине

Серебряный призер Олимпиады 2022 года Александра Трусова сообщила, что примет участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Пекине.

«Я же есть в заявке, значит, поеду», — приводит слова Трусовой ТАСС.

Шоу «Лебединое озеро» пройдет с 4 по 6 августа, «Щелкунчик» — с 11 по 13 августа.

19-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).