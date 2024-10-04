Трусова, Туктамышева и Ягудин примут участие в ледовом шоу Медведевой в Москве

Александра Игнатова (Трусова), Елизавета Туктамышева и Алексей Ягудин выступят на «ЦСКА Арене» в честь юбилея двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, сообщает РИА Новости.

Ледовое шоу, приуроченное к 25-летию спортсменки, пройдет в Москве 15 ноября.

«Каждый элемент шоу будет отражать мое ДНК в цифровом виде. Я не хочу повторять стандартные ходы других ледовых шоу, и мы не будем использовать придуманные кем-то истории, сюжеты из сказок и литературы. В этот вечер мы будем вместе с вами проживать разные этапы из моей собственной биографии», — отметила Медведева.

Также в шоу Медведевой появятся Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Энберт, Елена Радионова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин и другие фигуристы.

Медведева принимала участие в Олимпийских играх 2018 года, на которых она взяла серебро в одиночном катании и командных соревнованиях. Помимо этого, спортсменка является двукратной чемпионкой России. Она объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2022 года.