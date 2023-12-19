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Фигурное катание

Сегодня, 11:03

Трусова вместе с Самоделкиной и Левушкиной выпустила трек «Я не кукла»

Ана Горшкова
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова выпустила новый музыкальный трек под названием «Я не кукла». Вместе с ней композицию исполняют фигуристки Софья Самоделкина и Мария Левушкина.

«С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню! Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее! Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания», — написала Трусова в своем Telegram-канале.

В июне 2023 года 19-летняя Трусова представила свой первый трек «Два крыла», который был приурочен к ее дню рождения. В июле фигуристка выступила под эту песню на Дне московского спорта в «Лужниках».

Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы. Она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также первая исполнительница двух четверных в одной программе: четверной сальхов и четверной тулуп.

Фигурное катание
Александра Трусова
Софья Самоделкина
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