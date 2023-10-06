Трусова не выбрала Ди Каприо любимым актером и не в восторге от его внешности

Российская фигуриста Александра Трусова в ходе блиц-опроса выбрала своего любимого актера.

19-летняя спортсменка выбрала Криса Хемсворта. Самая известная роль 40-летнего американца — бог грома Тор в кинематографической вселенной Marvel.

Кроме того, в ходе опроса Трусовой попался выбор между Томом Холландом и Леонардо Ди Каприо. Фигуристка выбрала первого и рассказала, почему не любит Ди Каприо.

«Не люблю Леонардо Ди Каприо. Меня, наверное, убьют просто все его фанатки, но я не люблю. Мне не нравится он как актер. И на внешность тоже», — сказала Трусова в интервью Okko Sport.

В феврале «СЭ» составил топ-10 лучших фильмов о любви всех времен и народов, в который попал «Титаник» с участием Ди Каприо.