Трусова выложила фото из новой квартиры, в которой затеяла ремонт

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в соцсетях фото из своей новой квартиры, в которой в ближайшее время планирует делать ремонт.

Также спортсменка обратилась к своим подписчикам, отметив, что будет рада получить от них какие-либо советы по теме ремонта.

«Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня еще не было такого опыта, поэтому все очень непонятно, но очень интересно! Кстати, буду рада вашим советам по теме в комментариях», — написала Трусова.

В октябре фигуристка рассказала, что купила «Гелендваген».

19-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

Фигуристка не принимает участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Последний раз она выходила на лед в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при» в Самаре.