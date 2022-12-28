Трусова выступила в балете во время шоу Плющенко в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова во время премьерного показа шоу «Снегурочка» в Москве выступила в пуантах, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Помимо этого, Трусова в рамках полуторачасового шоу летала без страховки, а также сделала несколько парных элементов. Серебряная призерка Олимпиады выступала в главной роли — Снегурочки.

Премьера ледового шоу «Снегурочка» состоялась в Москве на «ВТБ-Арене».

Ранее Трусова пропустила чемпионат России по фигурному катанию из-за высокой температуры. Соревнования прошли с 22 по 25 декабря в Красноярске.