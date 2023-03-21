Трусовой отказали в участии в турнире по шоу-программам с парным номером

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова не участвовала в турнире по шоу-программам «Русский вызов», так как организаторы отказали ей в выступлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, фигуристка планировала показать парный номер, что в ее случае не соответствовало регламенту соревнований.

Турнир «Русский вызов» прошел 18 марта. Победителем стал Алексей Ягудин. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, третьей стала Анна Щербакова.