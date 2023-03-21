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Фигурное катание

Сегодня, 16:36

Трусовой отказали в участии в турнире по шоу-программам с парным номером

Мария Гусева
Александра Трусова.
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова не участвовала в турнире по шоу-программам «Русский вызов», так как организаторы отказали ей в выступлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, фигуристка планировала показать парный номер, что в ее случае не соответствовало регламенту соревнований.

Турнир «Русский вызов» прошел 18 марта. Победителем стал Алексей Ягудин. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, третьей стала Анна Щербакова.

Источник: РИА
Фигурное катание
Александра Трусова
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