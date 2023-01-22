Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:30

Трусову не пустили на встречу с фанатами во время Кубка Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Призера Олимпиады-2022 Александру Трусову не пустили на встречу с болельщиками, которую она хотела провести во время Кубка Первого канала на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Меня туда не пустили», — рассказала спортсменка в соцсетях.

Тем не менее, она смогла организовать импровизированную встречу с болельщиками.

«Я сегодня на «ЦСКА Арене». Все, кто хочет сфотографироваться и взять автограф, подходите к сектору 210. Жду вас в зоне, где продается мой мерч!» — написала Трусова.

Напомним, Трусова не участвует в этом году на Кубке первого канала.

Александра Трусова
2
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Супершоу Месси и Роналду в финальной дуэли: команда Лео победила 5:4, но Криштиану забил больше
Шольц упомянул Путина и Украину посреди речи к годовщине договора с Францией
WP сообщила о большом числе погибших на фронте жителей Западной Украины
Военный эксперт рассказал о полном уничтожении запасов советской техники на Украине
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Гончаренко — о Кубке Первого канала: «Туктамышева — императрица, а героиня вечера — Акатьева»
Команда Загитовой в третий раз подряд выиграла Кубок Первого канала
Гуменник с точностью до балла угадал исход Кубка Первого канала до его завершения
Более 200 человек выстроились в очередь к Трусовой в коридоре на Кубке Первого канала
Гуменник: «Практика показывает, что красный на Кубке Первого канала — цвет победы»
Российский фигурист рассказал, как потерял два зуба во время проката
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Команда Загитовой в третий раз подряд выиграла Кубок Первого канала

Дмитрий Хрусталев: «Всегда болею только за «Хрустальный», Тутберидзе — лучшая!»