Туктамышева анонсировала участие в шоу Навки в Сочи

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева выложила в социальных четях фотографии из Санкт-Петербурга и напомнила поклонниками, что она участвует в шоу олимпийской чемпионки в Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Оно будет проходить в Сочи до 2 октября.

«Пока, Петербург! И здравствуй, Сочи! На месяц тут! Увидимся на шоу!» — подписала фотографии Туктамышева.

27-летняя спортсменка — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. Она объявила о приостановке карьеры в октябре 2023 года.