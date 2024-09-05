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Фигурное катание

Сегодня, 14:37

Туктамышева анонсировала участие в шоу Навки в Сочи

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева выложила в социальных четях фотографии из Санкт-Петербурга и напомнила поклонниками, что она участвует в шоу олимпийской чемпионки в Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Оно будет проходить в Сочи до 2 октября.

«Пока, Петербург! И здравствуй, Сочи! На месяц тут! Увидимся на шоу!» — подписала фотографии Туктамышева.

27-летняя спортсменка — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. Она объявила о приостановке карьеры в октябре 2023 года.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Татьяна Навка
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