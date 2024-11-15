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Фигурное катание

Сегодня, 21:32

Туктамышева назвала Медведеву «юморным человечком»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева описала российскую фигуристку Евгению Медведеву.

— Женя — прекрасный юморной человечек, с ней можно поговорить на разные темы и посмеяться, нет никаких неловкостей. Желаю ей понять и принять себя, чтобы добивалась целей играючи, чтобы было вдохновение делать что-то новое.

15 ноября на «ЦСКА Арене» проходит большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию Медведевой.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой России и мира.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева

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