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Фигурное катание

Сегодня, 18:41

Туктамышева объяснила, почему отказалась от участия в «Ледниковом периоде»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент


Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала, почему отказалась от участия в «Ледниковом периоде».
«Илья Авербух предлагал участие в «Ледниковом периоде», но в этом сезоне я готова побороться за соревнования. Думаю, еще успею, такой сезон. Пока ты можешь кататься в спорте, надо оставаться профессиональным спортсменом», — сказала 25-летняя спортсменка.

Ранее стали известны имена всех участников нового сезона телешоу «Ледниковый период».

Сегодня, 6 октября, прошли съемки первого эпизода нового сезона телешоу «Ледниковый период».

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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