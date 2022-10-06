Туктамышева объяснила, почему отказалась от участия в «Ледниковом периоде»



Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала, почему отказалась от участия в «Ледниковом периоде».

«Илья Авербух предлагал участие в «Ледниковом периоде», но в этом сезоне я готова побороться за соревнования. Думаю, еще успею, такой сезон. Пока ты можешь кататься в спорте, надо оставаться профессиональным спортсменом», — сказала 25-летняя спортсменка.

Ранее стали известны имена всех участников нового сезона телешоу «Ледниковый период».

Сегодня, 6 октября, прошли съемки первого эпизода нового сезона телешоу «Ледниковый период».