Туктамышева — о призовых на российских соревнованиях: «Деньги — это всегда хорошо»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о призовых на «Гран-при».

В субботу, 8 октября спортсменка одержала победу на Мемориале Панина-Коломенкина, набрав 233,41 балла по сумме короткой и произвольной программ.

— Очень глубокая произвольная программа получается. Кто предложил музыку?

— Музыку предложил Илья Авербух, мне она сразу запала в душу. Когда начали ее отрабатывать, хореограф Елизавета Навиславская, с которой работали, предложила идею со слепой женщиной. Мне она понравилась, она достаточно глубокая. Захотелось попробовать что-то новое в актерском плане. Я завязывала глаза и пыталась найти предметы на ощупь.

— Это уже окончательный вариант постановки?

— Мне кажется, окончательного вида не бывает в программе, каждый раз что-то дорабатывается.

— Вы впервые упали с первого акселя, но потом сделали второй. Это как-то помогло?

— Такой расклад был в голове, потому что сегодня с утра без тренировки кататься тяжелее, чем вечером, когда ты размялся, потренировался, пришел в себя. Я даже рада, что случился такой прокат — это первый раз, когда я упала с первого акселя и сделала второй. Теперь я буду больше уверена во втором прыжке. Такого даже на тренировках практически никогда не случалось. Довольна таким прокатом.

— Призовые на «Гран-при» — это важно?

— Конечно, деньги — это всегда хорошо. Кто вам ответит, что неважно? Мы были рады. Поэтому не буду вам врать. Но даже и без призовых для спортсменов это (проведение «Гран-при» — прим. СЭ) важно.

Ранее 25-летняя Туктамышева объяснила, что мотивирует ее продолжать карьеру. Сезон-2022/23 стал для нее 16-м в фигурном катании.