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Фигурное катание

Сегодня, 16:07

Туктамышева: «Не удивлена прецеденту с Гуменником и Rammstein. Обидно»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Елизавета Туктамышева ответила на вопрос «СЭ» о короткой программе Петра Гуменника под музыку группы Rammstein.

Фигурист не смог ее показать на контрольных прокатах из-за давления, по выражению тренера Вероники Дайнеко, «представителей общественности».

«Конечно, это обидно, когда спортсмен четыре месяца готовил программу. Это такой удар по эмоциональному состоянию. Тем более, Петя кайфовал, он обожает Rammstein всем сердцем. Обидно. Я не удивлена, что такой прецедент случился», — сказала Туктамышева.

21-летний Гуменник — серебряный призер чемпионата России и победитель финала «Гран-при России».

Петр Гуменник и&nbsp;Тилль Линдеманн. Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Петр Гуменник
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