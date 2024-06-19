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Фигурное катание

Сегодня, 10:15

Туктамышева: «В фигурном катании есть тренеры и родители, которые используют неэтичные методы»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елизавета Туктамышева.
Фото «СЭ»
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Чемпионка мира и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в большом интервью «СЭ» высказалась о положении детей в спорте.

— Мне очень грустно, и меня злит, что дети в спорте могут встречаться с насилием. Я никогда не сталкивалась с этим сама, но знаю от многих, что проблема существует. Не только в гимнастике, но и в фигурном катании есть тренеры и родители, которые готовы на все ради результата и используют неэтичные, на мой взгляд, методы.

Потому что мы так высоко задрали планку в спорте — может показаться, что на одном позитиве и желании ребенка уже невозможно достичь высоких результатов. Но мне хочется верить, что это не так, и найти золотую середину. Чтобы ребенок мог кататься и не бояться, что его отругает тренер или родитель. Страх — сильная эмоция, на ней можно показывать максимум. В детстве у меня был строгий тренер, на страхе я могла очень много работать. Но только на нем делать все неправильно. Не хочется, чтобы дети чувствовали себя угнетенными, чтобы они показывали невозможное только ради того, чтобы их не трогали.

— Ты вообще уникальный пример, получается. И образ «она кайфует на льду», и солидные результаты.

— Я не знаю, как так получилось (смеется).

Туктамышева — чемпионка России, мира и Европы. В октябре 2023 года спортсменка объявила о паузе в карьере.

Елизавета Туктамышева. «Меня злит, что дети в спорте могут встречаться с насилием». Глубокое интервью Туктамышевой — о госспорте, детстве и Олимпиаде
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