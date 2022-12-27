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Сегодня, 10:25

Туктамышева пожелала юным фигуристкам объективно оценивать свои силы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева пожелала юным спортсменкам объективно оценивать свои силы и тренироваться, если это не в тягость.

«Пожелаю объективно смотреть на свое состояние и будущее без розовых очков. Если ты чувствуешь в себе силы — сто процентов продолжай. Если нравится, надо этим заниматься, пока у тебя есть возможность. Но если тебе это в тягость, ни к чему хорошему это не приведет», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/15, чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер турнира.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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