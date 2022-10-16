Туктамышева принимала участие в шоу в Северной Корее

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева несколько лет назад участвовала в шоу в Пхеньяне, рассказал «СЭ» один из участников поездки, призер чемпионата мира Артур Гачинский. Северная Корея считается самой закрытой страной мира.

«Там раз в году проходит спортивный фестиваль, и корейцы приглашают фигуристов из разных стран на показательные выступления. Обычное шоу. Я был году в 2016-м, наверное. Цели съездить именно в КНДР у меня не было. Нас пригласили, просто позвонили: «Есть возможность поехать?» Ответил: «Ну есть». Я тогда не катался уже, а тренировал. Из Москвы полетели в Пхеньян напрямую. Была еще танцевальная пара из Белоруссии, фигурист Элайджа Бальде из Канады, Лиза Туктамышева», — упомянул Гачинский.