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Сегодня, 16:25

Туктамышева — о фото в свадебном платье: «Моя голова сейчас к этому не готова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о фотографии в платье, похожем на свадебное, в социальных сетях.

«У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает», — приводит слова Туктамышевой «Фонтанка.ру».

26-летняя фигуристка — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. В октябре Туктамышева сообщила, что берет паузу в карьере.

Ранее Туктамышева объяснила, почему решила приостановить спортивную карьеру.

Источник: «Фонтанка.ру»
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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Туктамышева назвала причину приостановки карьеры: «Уже не так интересно»