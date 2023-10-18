Туктамышева пропустит сезон-2023/24

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит предстоящий сезон, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, 26-летняя спортсменка приняла решение не участвовать в соревнованиях, чтобы сосредоточиться на ледовых шоу.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на церемонии открытия второго этапа «Гран-при России» в Омске, которая состоится в субботу, 21 октября.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.