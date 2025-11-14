Туктамышева проведет автограф-сессию на Гран-при в Москве

В грядущие выходные, 15 и 16 ноября, Москва примет взрослый этап Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конек Москвы». Мероприятие пройдет на «ЦСКА Арене», где зрителей ждут захватывающие соревнования в трех дисциплинах и насыщенная развлекательная программа.

Особым событием для болельщиков станет визит чемпионки мира, Европы и России Елизаветы Туктамышевой. Именитая спортсменка проведет для поклонников фото- и автограф-сессию. Встреча состоится 16 ноября в фойе около 204-го сектора, начало в 14.45 по московскому времени.

Кроме того, гостей Гран-при встретит зона проекта благотворительной программы ДоброFON «Стихии фигурного катания». Здесь можно будет посетить исторический музей, задать вопросы ведущим шоу «Каток», сыграть на автомате «Хватайка», принять участие в розыгрышах призов и приобрести плюшевых «добромишек». Все собранные средства, как и 500 000 рублей от организаторов, будут направлены в фонд помощи детям-инвалидам «Движение Вверх».

Подробная информация о проекте доступна на сайте.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита