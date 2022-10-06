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Фигурное катание

Сегодня, 18:28

Туктамышева: «Пока не было возможности тренировать четверной прыжок»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от проката на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.


«Был запланирован каскад 3-3, получился 3-2, остальное сделано неплохо. Я, в принципе, довольна прокатом. Музыка, движения останутся теми же. Может быть, какие-то дополнения возникнут, но это максимум. Турнир, как рабочий прокат, важен. Четверной? Пока не было возможности его тренировать, в ближайшее время вставлять не планирую», — сказала 25-летняя спортсменка.

Сегодня, 6 сентября, женщины представили свои короткие программы на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Туктамышева вышла на лед по 28-м номером.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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