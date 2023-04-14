Туктамышева — о программах на шоу: «Решали с Тутберидзе»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как выбирает программы на шоу Этери Тутберидзе.

— Как я вживаюсь в роли? Встаю и вживаюсь. На самом деле, мне выбирают музыку, которую я чувствую, никогда не катаюсь под музыку, которая не нравится. Когда ты ее чувствуешь, легко дается. Ну и работа с хореографами вне льда помогает.

— Как ты выбираешь, какую программу катать на шоу?

— На шоу Ильи Авербуха и Этери Тутберидзе разная энергетика. У Ильи катаю лиричные образы, душевные. У Тутберидзе хочется более активные, яркие. У меня, слава богу, есть выбор. Здесь решили катать Sparkling Diamonds, потому что более зажигательный.

— Были ли какие-то требования к номерам?

— Мы разговаривали с Этери Георгиевной, решили, что Sparkling Diamonds шикарно подойдет по стилистике шоу, решили остановиться на этой программе. Катала и короткую, но этот более яркий и подходящий. К шоу Ильи я специально ставила более лиричные номера, до этого был только Shallow, в его я катала очень долго.

— Есть идеи для программ на следующий сезон?

— Пока нет. Но у Алексея Николаевича Мишина точно есть.