Туктамышева рассказала, как Мишин обратился к шаманам в Мексике

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала историю про тренера Алексея Мишина.

«Когда мы гуляли, Алексей Николаевич на улице обратился к шаманам. У них есть местные шаманы, которые очищают ауру и душу. Было интересно наблюдать, что там делают с Алексеем Николаевичем, и какими приборами», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Фигуристка тренируется под руководством 82-летнего российского специалиста.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, чемпионкой Европы (2015) и бронзовым призером европейского первенства (2013). Также она является рекордсменкой среди одиночниц по количеству участий в первенствах страны (15 раз).