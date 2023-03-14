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Сегодня, 11:30

Туктамышева рассказала о своем экстремальном желании

Алина Савинова
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева отреагировала на слова своего тренера Алексея Мишина, который рассказал, что во время мастер-классов в Мексике фигуристка хочет покупаться с акулами.

«Это не совсем так, я немножечко боюсь акул (смеется). Но если переборю этот страх, то это будет очень круто. Но не только ради этого едем в Мексику (смеется). Это была скорее шутка. Буду ли в итоге купаться с акулами? Не знаю. Пока нет, о другом мысли были (улыбается)», — приводит «Чемпионат» слова Туктамышевой.

Также она рассказала, есть ли у нее еще какие-либо экстремальные желания.

«Я бы хотела попробовать серфинг. А так, самое экстремальное, что я делала в последнее время — это каталась на сноуборде. Мне пока этого хватает. Пробовать скайдайвинг в Сочи не планировала и не собираюсь, потому что я пока к этому не готова», — добавила спортсменка.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионат мира 2021 года, чемпионкой Европы (2015), бронзовым призером европейского первенства (2013).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5030991-tuktamysheva-rasskazala-kakoe-u-neyo-est-ekstremalnoe-zhelanie.html
Елизавета Туктамышева
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