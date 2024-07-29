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Фигурное катание

Сегодня, 19:04

Туктамышева рассказала о впечатлениях от поездок в Португалию и Японию

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Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от посещения Португалии и Японии.

«В Португалии самое яркое впечатление — сам Лиссабон. Потрясающий город. Нам еще с погодой повезло. Великолепен мыс Рока, когда перед тобой целый океан. Я давно хотела посетить эту страну, была в восторге. Ты идешь, а тебе все нравится, вся архитектура, и центр города, и пригород. Это впечатляет и вдохновляет.

Выбрали Японию, потому что сестра никогда там не была, а я очень люблю эту страну. Она удивительная, необычная. Когда наступает темнота, зажигается миллион красок, будто взрывается все. И шоппинг потрясающий, с моим ростом все подходит. Я попала в рай! После России, где нужно подбирать вещи, там в любой магазин заходишь — и все идеально. Я пыталась себя как-то ограничивать, чтобы не спустить все свои деньги. Самая дорогая покупка? Какую-то сумку купила. Сама поездка была недешевая, потому что я за себя и сестру платила. Сестре очень понравилось. Единственное, с погодой не очень повезло, там было очень жарко», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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